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В Україні відновили повірку лічильників води, тепла та газу

В Україні відновили повірку лічильників води, тепла та газу

У будинках українців відновлюють перевірку побутових лічильників води, тепла та газу. Повірки відновлено згідно з постановою Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року, яка набула чинності 4 червня.

Як повідомив голова правління Спілки споживачів ЖКГ Олег Попенко, рішення уряду поширюється на всіх громадян, за винятком тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

За словами Попенка, перевірці підлягають усі без винятку лічильники центрального опалення та гарячої води із простроченими сертифікатами.

Таким чином, громадяни, у яких настав термін повірки лічильників повинні це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Водночас для українців, які проживають у зонах можливих чи активних бойових дій, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій.

Інтервал перевірки лічильники води та тепла становить 4 роки. Повірку проводять ліцензовані організації. При цьому пристрій обліку можна перевірити на місці без його демонтажу та передачі в організацію.

Якщо вчасно не перевірити лічильник, споживачам доведеться платити за тарифом, який зазвичай значно перевищує реальні обсяги споживання.

Нагадаємо, після початку війни повірки лічильників в Україні було припинено на весь час дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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