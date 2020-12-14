Жесткий карантин может начаться раньше срока: названо условие

Жесткий карантин в Украине может начаться раньше определенного решением Кабмина срока, если резко увеличится количество новых больных.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, если заболеваемость достигнет 32-35 тысяч новых случаев в сутки, то карантин ужесточат раньше.

“Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции”, — сказал Немчинов.

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