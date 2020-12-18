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Информационный локдаун: во время жесткого карантина украинцы могут остаться без свежих газет

Информационный локдаун: во время жесткого карантина украинцы могут остаться без свежих газет

Во время так называемого локдауна  в Украине в январе 2021 года может быть нарушено конституционное право граждан на свободный доступ к информации. Все дело в том, что люди могут быть лишены возможности купить свежие выпуски газет и журналов.

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Их продажа не предусмотрена постановлением Кабинета министров от 9 декабря, которым вводятся правила январского «жесткого карантина».

В частности, в пункте 3 правительственного постановления  сказано, что на время действия ограничений смогут работать продуктовые супермаркеты. В них, обычно, продают газеты и журналы, однако в перечне товаров, торговля которыми разрешена во время карантина, периодических изданий нет.

В связи с этим Украинская Ассоциация  медиа-бизнеса, Национальный союз журналистов Украины и Ассоциация независимых региональных издателей Украины обратились с совместным заявлением к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

«Просим предоставить однозначное разъяснение и внести соответствующие изменения в Постановление КМУ №1236 от 09.12.2020 г., чтобы обеспечить возможность приобрести печатное средство массовой информации  и оплатить покупку на кассе. Потребитель  должен иметь возможность  выбрать в торговом зале продуктового магазина (супермаркета) экземпляр (ры) изданий в месте, где обычно размещена пресса!», – сказано в обращении.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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