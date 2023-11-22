В Украине может стать меньше вузов – названа причина

Как заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, на сегодняшний день в Украине существует проблема с количеством высших учебных заведений. Это становится проблемой, поскольку в последнее время наблюдаются негативные демографические тенденции.

Проще говоря, огромное количество университетов становится просто нерентабельным для Минобразования, поскольку украинцев становится все меньше и нет столько студентов.

«Количество заведений высшего образования за последние 15 лет уменьшилось очень мало. 15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня – 3,5 тысячи. Демография свидетельствует, что в следующем году у нас не станет больше 17-летних»,

– говорит Винницкий.

Чиновник полагает, что следующие как минимум 15 лет демографическая ситуация в Украине будет только усложняться, а значит, столько университетов, сколько в стране есть сейчас, просто не нужно.

Стоит отметить, что идея, которую выдвинул Винницкий, не нова. О значительном сокращении вузом в Украине начали говорить еще задолго до войны. В частности, летом 2021 это рекомендовал сделать даже Всемирный Банк.

Тогда Украине выделяли 200 млн долларов кредитных средств на «укрупнение» университетов. Тогдашний министр образования Сергей Шкарлет лоббировал эту тему.

Нынешний глава Минобразования Оксен Лисовой планирует реформировать систему высшего образования в Украине, сделав главный упор на развитии профессионально-технического образования.

По словам Лисового, ученики смогут учиться до девятого класса, а после его завершения будут иметь выбор между академическим лицеем и профессиональным колледжем, где будут учиться еще три года, а после смогут сразу выходить на рынок труда уже готовыми специалистами технической отрасли.

В то же время, самой большой проблемой всей системы украинского образования Лисовой называет коррупцию.

«Сегодня в заведение высшего образования гражданин приходит за дипломом. А не за знаниями. Мотивация – получить высшее образование, получить диплом. А на знание никто не рассчитывает. Поэтому, корень проблемы здесь в реформе высшего образования в целом. Где нужна трансформация в инструмент для получения знаний, квалификации. Тогда риски в бытовой и другой коррупции в высшем образовании будут существенно снижены»,

– полагает министр.

При этом конкретного механизма, как побороть коррупцию, Лисовой не предлагает.

Сейчас в Украине около полутора сотен университетов. Некоторые из них – например, Каразинский в Харькове – входят в списки лучших вузов Европы.

Читайте также: