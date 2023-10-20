Вузы с высокой степенью риска: что это значит и сколько их в Украине?

Государственная служба качества образования Украины назвала вузы, имеющие высокую степень риска. Из 290 образовательных учреждений таковых в стране оказалось 28. Что это значит?
Список учреждений высшего образования по степеням риска в 2023 году обнародован на сайте Госслужбы качества образования.
Так, в число вузов с высокой степенью риска попали Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Глиэра и Киевский университет туризма, экономики и права, а также Одесский государственный университет внутренних дел.
Что означает «степень риска» высшего учебного заведения?
Как уточнила директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк, степень риска не указывает на качество высшего образования.
«Степени риска – это расчет степени усложнения или рисковости управленческой деятельности заведения. Они демонстрируют, насколько сложно в учебном заведении организовать управление. Чем сложнее, тем выше степень риска»,
– пояснила Наталья Витранюк.
Степень риска влияет на периодичность плановых проверок вуза.
«Эти списки – возможность учебных заведений посмотреть, на что им нужно обратить внимание»,
– объяснила директор департамента контроля.
Согласно законодательству, вузы с высокой степенью риска должны проверять один раз в два года, со средней – не чаще одного раза в три года, с незначительной – не чаще одного раза в пять лет.
Всего в рейтинг попали 290 заведений высшего образования. 28 вузов отнесли к высокой степени риска (10%), 186 – к среднему (64%) и 76 – к незначительному (26%).
Степени риска украинских вузов: критерии оценки
Критериями оценки учебных заведений стали:
- количество соискателей высшего образования за последние три года;
- количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;
- состояние обнародования на официальном веб-сайте высшего образования определенных законодательством документов и информации;
- количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду;
- наличие обособленных структурных подразделений;
- наличие иностранных соискателей высшего образования;
- доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.
Список украинских вузов с высокой степенью риска
В вузы с высоким уровнем риска попали:
- Международная академия экологии и медицины (Киев);
- Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев);
- Киевский институт бизнеса и технологий (Киев);
- Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск);
- Восточноевропейский славянский университет (Ужгород);
- Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);
- Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера (Киев);
- Киевский университет права НАН Украины (Киев);
- Морской институт последипломного образования имени контрадмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон);
- Херсонский экономически правовой институт (Херсон);
- Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский);
- Институт экологии экономики и права (Киев);
- Украинско-Польское высшее учебное заведение «Центрально-Европейский университет» (Киев);
- Европейский медицинский университет (Днепр);
- Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев);
- Институт психологии и предпринимательства (Киев);
- Университет современных знаний (Киев);
- Международный гуманитарно педагогический институт «Бейт-Хана» (Днепр);
- Киевский хореографический колледж (Киев);
- Киевский университет туризма, экономики и права (Киев);
- Национальный авиационный университет (Киев);
- Международный университет бизнеса и права (Херсон);
- Донецкий национальный медицинский университет (Лиман);
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);
- Полтавский университет экономики и торговли (Полтава);
- Днепровская академия музыки (Днепр);
- Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев);
- Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса).
По словам Натальи Витранюк, если количество замечаний с каждой проверкой учебного заведения не меняется, то Госслужба качества образования извещает об этом высший орган управления.
- «В подавляющем большинстве вузов речь идет о Министерстве образования и науки. Во-первых, мы предлагаем проверить учебное заведение на предмет соблюдения лицензионных условий осуществления образовательной деятельности, поскольку у нас нет на это полномочий. Во-вторых, рассмотреть деятельность директора или ректора на предмет выполнения условий контракта»,
– уточнила директор департамента.
Читайте также: Школа на военном положении: нехватка учителей и безопасное образовательное пространство.
По материалам life.pravda.com.ua