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Вузы с высокой степенью риска: что это значит и сколько их в Украине?

Вузы с высокой степенью риска: что это значит и сколько их в Украине?

Государственная служба качества образования Украины назвала вузы, имеющие высокую степень риска. Из 290 образовательных учреждений таковых в стране оказалось 28. Что это значит?

Список учреждений высшего образования по степеням риска в 2023 году обнародован на сайте Госслужбы качества образования.

Так, в число вузов с высокой степенью риска попали Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Глиэра и Киевский университет туризма, экономики и права, а также Одесский государственный университет внутренних дел.

Что означает «степень риска» высшего учебного заведения?

Как уточнила директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк, степень риска не указывает на качество высшего образования.

«Степени риска – это расчет степени усложнения или рисковости управленческой деятельности заведения. Они демонстрируют, насколько сложно в учебном заведении организовать управление. Чем сложнее, тем выше степень риска»,

– пояснила Наталья Витранюк.

Степень риска влияет на периодичность плановых проверок вуза.

«Эти списки – возможность учебных заведений посмотреть, на что им нужно обратить внимание»,

– объяснила директор департамента контроля.

Согласно законодательству, вузы с высокой степенью риска должны проверять один раз в два года, со средней – не чаще одного раза в три года, с незначительной – не чаще одного раза в пять лет.

Всего в рейтинг попали 290 заведений высшего образования. 28 вузов отнесли к высокой степени риска (10%), 186 – к среднему (64%) и 76 – к незначительному (26%).

Степени риска украинских вузов: критерии оценки

Критериями оценки учебных заведений стали:

  • количество соискателей высшего образования за последние три года;
  • количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;
  • состояние обнародования на официальном веб-сайте высшего образования определенных законодательством документов и информации;
  • количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду;
  • наличие обособленных структурных подразделений;
  • наличие иностранных соискателей высшего образования;
  • доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

Список украинских вузов с высокой степенью риска

В вузы с высоким уровнем риска попали:

  1. Международная академия экологии и медицины (Киев);
  2. Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев);
  3. Киевский институт бизнеса и технологий (Киев);
  4. Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск);
  5. Восточноевропейский славянский университет (Ужгород);
  6. Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);
  7. Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера (Киев);
  8. Киевский университет права НАН Украины (Киев);
  9. Морской институт последипломного образования имени контрадмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон);
  10. Херсонский экономически правовой институт (Херсон);
  11. Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский);
  12. Институт экологии экономики и права (Киев);
  13. Украинско-Польское высшее учебное заведение «Центрально-Европейский университет» (Киев);
  14. Европейский медицинский университет (Днепр);
  15. Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев);
  16. Институт психологии и предпринимательства (Киев);
  17. Университет современных знаний (Киев);
  18. Международный гуманитарно педагогический институт «Бейт-Хана» (Днепр);
  19. Киевский хореографический колледж (Киев);
  20. Киевский университет туризма, экономики и права (Киев);
  21. Национальный авиационный университет (Киев);
  22. Международный университет бизнеса и права (Херсон);
  23. Донецкий национальный медицинский университет (Лиман);
  24. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);
  25. Полтавский университет экономики и торговли (Полтава);
  26. Днепровская академия музыки (Днепр);
  27. Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев);
  28. Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса).

По словам Натальи Витранюк, если количество замечаний с каждой проверкой учебного заведения не меняется, то Госслужба качества образования извещает об этом высший орган управления.

  • «В подавляющем большинстве вузов речь идет о Министерстве образования и науки. Во-первых, мы предлагаем проверить учебное заведение на предмет соблюдения лицензионных условий осуществления образовательной деятельности, поскольку у нас нет на это полномочий. Во-вторых, рассмотреть деятельность директора или ректора на предмет выполнения условий контракта»,

– уточнила директор департамента.

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По материалам life.pravda.com.ua

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