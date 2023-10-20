Вузы с высокой степенью риска: что это значит и сколько их в Украине?

Список учреждений высшего образования по степеням риска в 2023 году обнародован на сайте Госслужбы качества образования.

Так, в число вузов с высокой степенью риска попали Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Глиэра и Киевский университет туризма, экономики и права, а также Одесский государственный университет внутренних дел.

Что означает «степень риска» высшего учебного заведения?

Как уточнила директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк, степень риска не указывает на качество высшего образования.

«Степени риска – это расчет степени усложнения или рисковости управленческой деятельности заведения. Они демонстрируют, насколько сложно в учебном заведении организовать управление. Чем сложнее, тем выше степень риска»,

– пояснила Наталья Витранюк.

Степень риска влияет на периодичность плановых проверок вуза.

«Эти списки – возможность учебных заведений посмотреть, на что им нужно обратить внимание»,

– объяснила директор департамента контроля.

Согласно законодательству, вузы с высокой степенью риска должны проверять один раз в два года, со средней – не чаще одного раза в три года, с незначительной – не чаще одного раза в пять лет.

Всего в рейтинг попали 290 заведений высшего образования. 28 вузов отнесли к высокой степени риска (10%), 186 – к среднему (64%) и 76 – к незначительному (26%).

Степени риска украинских вузов: критерии оценки

Критериями оценки учебных заведений стали:

количество соискателей высшего образования за последние три года;

количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;

состояние обнародования на официальном веб-сайте высшего образования определенных законодательством документов и информации;

количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду;

наличие обособленных структурных подразделений;

наличие иностранных соискателей высшего образования;

доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

Список украинских вузов с высокой степенью риска

В вузы с высоким уровнем риска попали:

Международная академия экологии и медицины (Киев); Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев); Киевский институт бизнеса и технологий (Киев); Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск); Восточноевропейский славянский университет (Ужгород); Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы); Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера (Киев); Киевский университет права НАН Украины (Киев); Морской институт последипломного образования имени контрадмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон); Херсонский экономически правовой институт (Херсон); Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский); Институт экологии экономики и права (Киев); Украинско-Польское высшее учебное заведение «Центрально-Европейский университет» (Киев); Европейский медицинский университет (Днепр); Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев); Институт психологии и предпринимательства (Киев); Университет современных знаний (Киев); Международный гуманитарно педагогический институт «Бейт-Хана» (Днепр); Киевский хореографический колледж (Киев); Киевский университет туризма, экономики и права (Киев); Национальный авиационный университет (Киев); Международный университет бизнеса и права (Херсон); Донецкий национальный медицинский университет (Лиман); Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог); Полтавский университет экономики и торговли (Полтава); Днепровская академия музыки (Днепр); Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев); Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса).

По словам Натальи Витранюк, если количество замечаний с каждой проверкой учебного заведения не меняется, то Госслужба качества образования извещает об этом высший орган управления.

«В подавляющем большинстве вузов речь идет о Министерстве образования и науки. Во-первых, мы предлагаем проверить учебное заведение на предмет соблюдения лицензионных условий осуществления образовательной деятельности, поскольку у нас нет на это полномочий. Во-вторых, рассмотреть деятельность директора или ректора на предмет выполнения условий контракта»,

– уточнила директор департамента.

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По материалам life.pravda.com.ua