В Україні може стати менше вишів – названо причину

Як заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький, на сьогоднішній день в Україні існує проблема із кількістю вищих навчальних закладів. Це стає проблемою, оскільки останнім часом є негативні демографічні тенденції.

Простіше кажучи, величезна кількість університетів стає просто нерентабельною для Міносвіти, оскільки українців стає дедалі менше і немає стільки студентів.

«Кількість закладів вищої освіти за останні 15 років зменшилась дуже мало. 15 років тому середня кількість студентів на один заклад вищої освіти була 6,5 тисяч студентів, сьогодні – 3,5 тисячi. Демографія свідчить, що наступного року у нас не стане більше 17-річних»,

– каже Вінницький.

Чиновник вважає, що наступні як мінімум 15 років демографічна ситуація в Україні лише ускладнюватиметься, а отже, стільки університетів, скільки в країні є зараз, просто не потрібно.

Варто зазначити, що ідея, яку висунув Вінницький, не є новою. Про значне скорочення вузiв в Україні почали говорити ще задовго до війни. Зокрема, влітку 2021 року це рекомендував зробити навіть Світовий Банк.

Тоді Україні виділяли 200 млн доларів кредитних коштів на «укрупнення» університетів. Тодішній міністр освіти Сергій Шкарлет лобіював цю тему.

Нинішній глава Міносвіти Оксен Лісовий планує реформувати систему вищої освіти в Україні, наголосивши на розвитку професійно-технічної освіти.

За словами Лісового, учні зможуть навчатися до дев’ятого класу, а після його завершення матимуть вибір між академічним ліцеєм та професійним коледжем, де навчатимуться ще три роки, а потім зможуть одразу виходити на ринок праці вже готовими фахівцями технічної галузі.

Водночас, найбільшою проблемою усієї системи української освіти Лісовий називає корупцію.

«Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом. А не за знаннями. Мотивація – здобути вищу освіту, здобути диплом. А на знання ніхто не розраховує. Тому корінь проблеми тут у реформі вищої освіти в цілому. Де потрібна трансформація на інструмент для отримання знань, кваліфікації. Тоді ризики у побутовій та іншій корупції у вищій освіті будуть суттєво знижено»,

– вважає міністр.

При цьому конкретного механізму, як подолати корупцію, Лісовий не пропонує.

Нині в Україні близько півтори сотні університетів. Деякі з них – наприклад, Каразінський у Харкові – входять до списків найкращих вишів Європи.

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