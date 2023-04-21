За границу, сменив внешность: «уклонист» попытался обхитрить пограничников

В Одесской области задержали мужчину, который пытался прикинуться женщиной и убежать за границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сотрудников которой хотел перехитрить «уклонист».

Это уже не первый случай, когда мужчины, пытающиеся сбежать за границу, пробуют перехитрить правоохранителей. Для этого они выбирают самое «подходящее» время суток — ночь.

Инцидент произошел в четверг, 20 апреля. 35-летний мужчина перед Пасхой приехал с заработков домой и думал без проблем вернуться за границу, по-быстрому «сменив» пол.

Во время проверки документов на участке автомобильной дороги «Одесса-Рени», пограничники заметили «пассажирку», которая в темное время суток находилась в солнцезащитных очках и платке.

Проверив у нее документы, оказалось, что т. н. «пассажирка» вовсе не женщина, а мужчина, который, опасаясь призыва, прибег к перевоплощению. Как сообщают пограничники, теперь горе-уклонисту грозит штраф до 8500 грн либо админарест до 15 суток.

Представителями территориального центра комплектования выдана повестка. Как видим, смена внешности пока еще не помогла никому, так как эту «внешность» нужно изменить и в документах.

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Фото: Госпогранслужба Украины