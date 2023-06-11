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В Україні хочуть карати чоловіків за незаконний виїзд із країни під час війни

В Україні хочуть карати чоловіків за незаконний виїзд із країни під час війни

В Україні готують законопроект, згідно з яким на чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни, чекає покарання.
Як розповів в інтерв’ю виданню. «РБК-Україна» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

Клименко зазначив, що в даний час жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну, не передбачено.

«На сьогоднішній день таких правил та обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», – сказав міністр.

За його словами, це буде спільна ініціатива Кабінету Міністрів та депутатів Верховної Ради.

«Я думаю, це буде закон», – додав Ігор Клименко.

За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід. «Як поводитися з нашими громадянами, які порушили закон уже один раз. Вони повинні відповісти за порушення закону . Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян, як мінімум, за кордон», – додав міністр.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонено. Але є й винятки: виїхати з України можуть деякі категорії громадян. Список тих, кому дозволяють виїзд, досить великий. У тому числі чоловіки з інвалідністю, багатодітні батьки, водії, волонтери, моряки, спортсмени, культурні діячі, народні депутати, міністри.

Раніше «Одеське життя» розповідала, чи зможуть 17 -літні юнаки виїхати з України.

Фото odessamedia.net

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Редакція ПРОФІЛЬ

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