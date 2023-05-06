В Одесской области сняли с поезда сразу пять «уклонистов»

На железнодорожной станции в Одесской области возле украино-молдавской границы задержаны пять граждан Украины, пытавшихся незаконно покинуть страну. Об этом сообщили в Подольском пограничном отряде.

Выяснилось, что мужчины призывного возраста, жители Полтавской, Запорожской, Киевской, Винницкой и Херсонской областей через сеть интернет связались с пограничником, который пообещал помочь незаконно пересечь границу с Молдовой за 2000 долларов США с каждого.

По прибытии к станции, граничащей с молдавской границей, «уклонистов» встретил не переправщик, а пограничники.

Правонарушители переданы представителям Нацполиции и им сообщено о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 336 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от призыва на военную службу).

Теперь «уклончистам» грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет!

Читайте также:

Фото: Подольский пограничный отряд