В Одесской области пограничники помогали «уклонистам» пересекать границу

В Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда подделывали документы мужчинам, чтобы те могли пересечь границу. Общая стоимость услуг составила 7000 долларов США. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области

По данным следствия, подозреваемые оформляли мужчинам призывного возраста временные удостоверения военнообязанных и справки о снятии с военного учета по состоянию здоровья. Стоимость поддельных документов составляла 6000 долларов США, а беспрепятственный пропуск через границу на их основании стоил еще тысячу долларов.

С января 2023 пограничникам удалось по такой схеме переправить за границу нескольких военнообязанных.

Правоохранители задержали одного из организаторов во время получения очередной взятки. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Теперь пограничникам и организатору «светит» до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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Фото: Управление СБУ в Одесской области