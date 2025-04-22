Внедрение программы начнется со следующего учебного года. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали мэр Одессы Геннадий Труханов и ректор ОНУ Вячеслав Труба. Инициатором выступил Департамент образования и науки Одесского городского совета. В ведомстве отмечают, что цель сотрудничества — повышение интереса молодежи к естественным наукам и привлечение в отрасль перспективных учеников.

Согласно меморандуму, школы смогут заключать индивидуальные договоры с университетом для привлечения преподавателей по физике и другим естественным дисциплинам. Формат сотрудничества охватывает как допрофильную подготовку (7-9 классы), так и профильное обучение (10-11 классы). Также планируется организация научно-исследовательской деятельности с учениками, которые проявляют способности в соответствующих направлениях.

В горсовете отметили, что Институт физики имеет необходимые ресурсы — специалистов и оборудованные лаборатории — для обеспечения качественного образования. Школам, в свою очередь, не хватает квалифицированных педагогов по естественным наукам, в частности физиков, поэтому проект позволит частично решить кадровую проблему в учебных заведениях.

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