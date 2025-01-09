Национальный мультитест-2025: даты проведения и что изменится в этом году

Даты регистрации и проведения НМТ

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины НМТ-2025 (национальный мультипредметный тест) будет проходить в несколько сессий в течение 14 мая — 25 июля.

Основная сессия: 14 мая — 25 июня.

Дополнительная сессия: 14 — 25 июля.

Соответственно, предусмотрено два периода регистрации для участия в НМТ — основной и дополнительный.

Основной этап регистрации: с 6 марта по 3 апреля.

Дополнительный этап регестрации: с 9 по 14 мая.

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До 8 апреля зарегистрированные смогут в персональных кабинетах внести изменения: выбрать другой предмет дополнительного блока или выбрать для сдачи другой населенный пункт в Украине или за рубежом.

С 4 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения УМТ.

Перечень предметов мультитеста-2025

НМТ-2025 будет содержать два блока:

Основной, в который войдут три обязательных предмета : украинский язык, математика и история Украины. Тест по истории Украины охватит весь курс — от древнейших времен до современности .

: украинский язык, математика и история Украины. Тест по истории Украины охватит весь курс — . Дополнительный, содержащий задания по одному предмету на выбор: украинская литература, биология, физика, химия, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский).

Время, отведенное на каждый предмет

Выполнение сертификационной работы состоится в течение 240 минут в один день — двумя блоками по 120 минут с перерывом 20 минут:

60 мин. — украинский язык,

60 мин. — математика,

20 мин. — перерыв,

60 мин. — история Украины,

60 мин. — предмет на выбор.

Место проведения НМТ

«Из соображений безопасности мы, как обычно, не будем публиковать информацию о том, где на территории Одесской области состоятся тестирования. Настоятельно рекомендую и самим участникам ни при каких обстоятельствах не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть ваша собственная безопасность и окружающих», — сообщил рукводитель Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.