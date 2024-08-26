В Стамбульском парке неизвестные пытались разрушить фонтан (видео)

Об очередном акте вандализма в Одессе сообщили в горсовете.

В информации, появившейся в официальном телеграмм-канале города 26 августа, говорится, что в Стамбульском парке неизвестные затащили парковую скамью в фонтан и набросали мусор в воду и вокруг.

Отмечается, что коммунальщики уже привели все в строй, фонтан продолжает работу. Посетители парка могут насладиться его прохладой во время летнего зноя.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, чтов Одессе хулиганы разгромили подземный переход, а в Южном разыскивают женщину, которая ворует цветы из Эспланады Памяти.

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