Новости Одессы и Одесской области

В Стамбульском парке неизвестные пытались разрушить фонтан (видео)

В Стамбульском парке неизвестные пытались разрушить фонтан (видео)

В Одессе в Стамбульском парке, расположенном ниже Приморского бульвара, вандалы забрабросали чашу фонтана мусором и затащили в него парковую скамью. Коммунальщики уже ликвидировали последствия этого безобразия.

Об очередном акте вандализма в Одессе сообщили в горсовете.

В информации, появившейся в официальном телеграмм-канале города 26 августа, говорится, что в Стамбульском парке неизвестные затащили парковую скамью в фонтан и набросали мусор в воду и вокруг.

Отмечается, что коммунальщики уже привели все в строй, фонтан продолжает работу. Посетители парка могут насладиться его прохладой во время летнего зноя.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, чтов Одессе хулиганы разгромили подземный переход, а в Южном разыскивают женщину, которая ворует цветы из Эспланады Памяти.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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