Женщина справила нужду на площади в центре Одессы и осквернила флаг Украины (фото, видео)

Случай, в который сложно поверить, произошел на Европейской площади (бывшая Екатерининская) днем 24 мая 2024 года. Женщина справила нужду на газон и подтерлась флагами Украины, на которых написаны имена наших павших защитников.
Одесситы обустроили на Европейской площади импровизированный мемориал в память о своих земляках, которые погибли, защищая нашу Родину от российских захватчиков. По краям круглого газона в центре площади установили небольшие флаги Украины с именами павших воинов.
Как раз несколько таких флагов нетрезвая женщина и использовала в качестве туалетной бумаги после того, как справила нужду на газон.
Очевидцы сняли случившееся на видео, которое попало в местные телеграм-каналы. После этого на кощунство отреагировали полицейские. Они оперативно разыскали хулиганку. Ей грозит уголовная ответственность за надругательство над государственными символами и за хулиганство.
В областной полиции сообщили, что за считанные часы полицейские установили личность правонарушительницы и разыскали ее у железнодорожного вокзала. 28-летняя женщина имела признаки опьянения. Ее доставили в территориальное подразделение полиции, где с ней работали следователи.
Ей грозит уголовная ответственность по двум статьям Уголовного кодекса Украины: надругательство над государственными символами и хулиганство.
Максимальное наказание, угрожающее правонарушительнице – до трех лет лишения свободы.
Сама правонарушительница пояснила свой поступок тем, что сильно захотела в туалет и не смогла себя сдержать.