Новости Одессы и Одесской области

Женщина справила нужду на площади в центре Одессы и осквернила флаг Украины (фото, видео)

Женщина справила нужду на площади в центре Одессы и осквернила флаг Украины (фото, видео)

Случай, в который сложно поверить, произошел на Европейской площади (бывшая Екатерининская) днем 24 мая 2024 года. Женщина справила нужду на газон и подтерлась флагами Украины, на которых написаны имена наших павших защитников.

Одесситы обустроили на Европейской площади импровизированный мемориал в память о своих земляках, которые погибли, защищая нашу Родину от российских захватчиков. По краям круглого газона в центре площади установили небольшие флаги Украины с именами павших воинов. 

Как раз несколько таких флагов нетрезвая женщина и использовала в качестве туалетной бумаги после того, как справила нужду на газон.

испачканные флаги на Европейской площади

Государственные флаги с именами погибших защитников хулиганка использовала как средство гигиены.

Очевидцы сняли случившееся на видео, которое попало в местные телеграм-каналы. После этого на кощунство отреагировали полицейские. Они оперативно разыскали хулиганку. Ей грозит уголовная ответственность за надругательство над государственными символами и за хулиганство.

женщина справила нужду в центре Одессы

Очевидцы сняли на видео, как женщина справляет нужду на европейской площади и оскверняет флаги Украины.

В областной полиции сообщили, что за считанные часы полицейские установили личность правонарушительницы и разыскали ее у железнодорожного вокзала. 28-летняя женщина имела признаки опьянения. Ее доставили в территориальное подразделение полиции, где с ней работали следователи.

Ей грозит уголовная ответственность по двум статьям Уголовного кодекса Украины: надругательство над государственными символами и хулиганство.

Максимальное наказание, угрожающее правонарушительнице – до трех лет лишения свободы.

Сама правонарушительница пояснила свой поступок тем, что сильно захотела в туалет и не смогла себя сдержать. 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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