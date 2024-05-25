Женщина справила нужду на площади в центре Одессы и осквернила флаг Украины (фото, видео)

Одесситы обустроили на Европейской площади импровизированный мемориал в память о своих земляках, которые погибли, защищая нашу Родину от российских захватчиков. По краям круглого газона в центре площади установили небольшие флаги Украины с именами павших воинов.

Как раз несколько таких флагов нетрезвая женщина и использовала в качестве туалетной бумаги после того, как справила нужду на газон.

Очевидцы сняли случившееся на видео, которое попало в местные телеграм-каналы. После этого на кощунство отреагировали полицейские. Они оперативно разыскали хулиганку. Ей грозит уголовная ответственность за надругательство над государственными символами и за хулиганство.

В областной полиции сообщили, что за считанные часы полицейские установили личность правонарушительницы и разыскали ее у железнодорожного вокзала. 28-летняя женщина имела признаки опьянения. Ее доставили в территориальное подразделение полиции, где с ней работали следователи.

Ей грозит уголовная ответственность по двум статьям Уголовного кодекса Украины: надругательство над государственными символами и хулиганство.

Максимальное наказание, угрожающее правонарушительнице – до трех лет лишения свободы.

Сама правонарушительница пояснила свой поступок тем, что сильно захотела в туалет и не смогла себя сдержать.