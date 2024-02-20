Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хулиганы разгромили подземный переход (фото)

В Одессе хулиганы разгромили подземный переход (фото)

Сегодня ночью в Одессе неизвестные побили лампы и разрисовали стены в подземном переходе на улице Дальницкой.

По информации одесской мэрии, акт вандализма в подземном переходе, расположенном по адресу: улица Дальницкая, 58, обнаружили сегодня, 20 февраля, во время планового осмотра подведомственных территорий, работники КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие».

Акт вандализма в одесском переходе

В Одессе разрисовали подземный переход

Вандалы ночью повредили четыре лампы освещения и оставили надписи на стенах перехода.

В одесском переходе "поработали" вандалы

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Работники предприятия уже возобновили освещение этого подземного перехода.

Освещение перехода, поврежденное вандалами, возобновили

Акт вандализма в Одессе

Одесская мэрия также просит жителей и гостей города бережно относиться к имуществу городской громады. А тех, кто стал свидетелем вандализма, просят сообщать об этом по телефону: 102 (полиция).

Напомним, что согласно Уголовному кодексу Украины, за повреждение коммунального имущества (статья 194) и хулиганство (статья 296) предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа либо общественных или исправительных работ.

Те же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее одесский художник Ярослав Войцеховский «промаркировал» буквой Z памятник маршалу Родиону Малиновскому.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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