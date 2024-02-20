В Одессе хулиганы разгромили подземный переход (фото)

По информации одесской мэрии, акт вандализма в подземном переходе, расположенном по адресу: улица Дальницкая, 58, обнаружили сегодня, 20 февраля, во время планового осмотра подведомственных территорий, работники КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие».

Вандалы ночью повредили четыре лампы освещения и оставили надписи на стенах перехода.

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Работники предприятия уже возобновили освещение этого подземного перехода.

Одесская мэрия также просит жителей и гостей города бережно относиться к имуществу городской громады. А тех, кто стал свидетелем вандализма, просят сообщать об этом по телефону: 102 (полиция).

Напомним, что согласно Уголовному кодексу Украины, за повреждение коммунального имущества (статья 194) и хулиганство (статья 296) предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа либо общественных или исправительных работ.

Те же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее одесский художник Ярослав Войцеховский «промаркировал» буквой Z памятник маршалу Родиону Малиновскому.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета