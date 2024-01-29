В Южном разыскивают женщину, которая ворует цветы из Эспланады Памяти

Об этом сообщили волонтеры «Несокрушимые» на facebook-странице.

В сообщении говорится, что 27 января к волонтерам обратились родственники погибших героев. По их информации, из Эспланады памяти регулярно исчезают цветы.

Когда удалось просмотреть камеры видеонаблюдения, на записи заметили женщину, которая приходит и собирает у баннеров с фото погибших защитников свежие цветы.

По мнению волонтеров, цветы она может перепродавать.

Возможно, кто-то узнал по одежде. Обладает какой-либо информацией, будем благодарны, —

обратились волонтеры к жителям Южного за помощью в поисках.

Кроме того, волонтеры написали заявление в полицию о поисках женщины. Волонтеры стремятся, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Также «Несокрушимые» обращаются к южненцам с просьбой не быть безразличными. И если кто совершает подозрительные или противоправные действия на Эспланаде Памяти, просят это фиксировать на фото или видео и вызвать полицию.

Справка.

Эспланада Памяти — в Южном на площади возле гостиницы «Эллада» волонтеры из команды «Несокрушимые» и неравнодушные жители города создали памятное место, где расположили фотографии погибших защитников Украины из Южного.

Ее открыли в День Защитников и Защитниц Украины в 2023 году. На сегодняшний день Эспланада Памяти содержит уже 45 фотографий погибших на войне воинов из Южного.