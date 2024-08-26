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В Стамбульському парку невідомі намагалися зруйнувати фонтан (відео)

В Стамбульському парку невідомі намагалися зруйнувати фонтан (відео)

В Одесі у Стамбульському парку, розташованому нижче Приморського бульвару, вандали закидали чашу фонтану сміттям та затягнули у нього паркову лаву. Комунальники вже ліквідували наслідки цього неподобства. 

Про черговий акт вандалізму в Одесі повідомили у міськраді. 

В інформації, що з’явилася в офіційному телеграм-каналі міста 29 серпня, говориться, що у Стамбульському парку невідомі особи затягли паркову лаву у фонтан і накидали сміття у воду та навкруги.

Зазначається, що комунальники вже привели все до ладу, фонтан продовжує работу. Відвідувачі парку можуть насолодитися його прохолодою під час літньої спеки. 

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що в Одесі хулігани розгромили підземний перехід, а в Южному розшукують жінку, яка краде квіти з Еспланади Пам’яті.

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