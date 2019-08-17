В сгоревшем отеле в Одессе нашли тело еще одного погибшего

Количество жертв пожара в одесском отеле “Токио Стар” возросло до 9 человек.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины, сегодня днем на месте пожара в гостинице нашли еще одно тело.

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа. Ранее сообщалось о 8 погибших. 18 человек пострадали, некоторые из них госпитализированы.

Правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле: несоблюдение правил пожарной безопасности, поджог с целью сокрыть убийство, неосторожное обращение с огнем.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить соблюдение пожарной безопасности во всех местах отдыха людей. Президент Владимир Зеленский обещал лично проконтролировать, чтобы виновные ответили за последствия пожара. Собственник “Токио Стар” Вадим Черный уже заявил, что готов понести ответственность за последствия пожара.

По факту пожара в гостинице “Токио Стар” возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

“Токио Стар” была одной из самых дешевых в Одессе гостиниц. Ее открыли в здании бывшего трамвайного депо.