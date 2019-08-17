Зеленский: отвечать за трагедию одесском отеле будет владелец, лично за этим прослежу

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в отеле «Токио Стар» в Одессе.

«Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них – в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец», – написал В.Зеленский на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. «Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости», – подчеркнул президент.

Он добавил, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни.

В.Зеленский также поблагодарил спасателей и полицейских, а отдельную благодарность выразил одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого отеля.

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 8 человек, 10 человек пострадали.

Вадим Черный уже заявил, что готов понести ответственность за последствия пожара.

Фото: rbk.ua