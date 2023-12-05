В Сергеевке снова начнут ремонтировать разрушенную ракетой девятиэтажку

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4 декабря Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с одесским частным предприятием «Диск-Юг» на проведение капитального ремонта девятиэтажки в поселке Сергеевка, которую в ночь на 1 июля 2022 разрушила российская ракета.

Стоимость реконструкции — 73 млн. 550 тыс. грн.

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Отмечается, что с началом восстановительных работ в поврежденной девятиэтажке обнаружен целый комплекс ранее не учтенных объемов работ, потребность в которых появилась в связи с оседанием здания после ракетного удара, расчисткой разрушенных конструкций перекрытий, стен, перегородок, невозможностью попасть в закрытые ранее квартиры для определения объемов строительных работ.

Проект восстановления был откорректирован, в частности:

Специалисты пришли к выводу, что существующие лифты в трех подъездах жилого здания отработали сроки службы, оборудование их физически и морально устарело. Поэтому необходимо полная замена оборудования лифтов.

Также необходимо заменить сети водопровода и канализации, сантехническое оборудование в квартирах, доступ к которым ранее был невозможен по разным причинам.

При ремонте необходимо обеспечить доступность дома для маломобильных лиц — у входа в подъезд третьей секции дома оборудуют пандус.

Все работы должна быть завершены в течение 2024 года.

Напомним, 1 июля 2022 года ночью враг нанес удар тремя ракетами типа Х-22 по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района. Одна из них попала в девятиэтажный дом в центре Сергеевки, в результате чего был полностью уничтожен целый подъезд многоэтажного жилого дома. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

На первом этапе восстановлением разрушенного дома з анимался Сергеевский поселковый совет. В пострадавших квартирах заменили окна, восстановили электроснабжение, строители установили перекрытие между этажами и внутри жилья.