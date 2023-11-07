Новости Одессы и Одесской области

Многоэтажку в Сергеевке никак не начнут ремонтировать: объявили новый тендер

Многоэтажку в Сергеевке никак не начнут ремонтировать: объявили новый тендер

На проведение ремонтных работ в разбитой российской ракетой девятиэтажке в Сергеевке Белгород-Днестровского района снова объявлен тендер, поскольку предыдущий не состоялся.

О тендере стало известно сегодня, 7 ноября, с платформы госзакупок Prozorro.

Заказчиком работ девятиэтажки в Сергеевке, которую в ночь на 1 июля 2022 разрушила российская ракета, выступила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Стоимость ремонтных работ оценили в 75 млн гривен.

Это уже второй тендер за месяц, который проводит Служба. Предыдущий тендер прошел в октябре, но торги отменили. Поскольку не было предложений от застройщиков. На аукцион подалась только одна компания, но после рассмотрения документов ее предложение отклонили. В Службе отметили, что тендерная документация компании не отвечала требованиям.

Новый тендер пройдет 16 ноября. А выполнить работу победитель должен до 31 декабря 2024 года.

Требования по ремонтным работам не изменились из прошлого тендера. Согласно проекту, предусмотрено комплексное восстановление здания с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных коммуникаций и подключение их к сети.

Напомним, что 1 июля 2022 года ночью враг нанес удар тремя ракетами типа Х-22 по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района. Одна из них попала в девятиэтажный дом в центре Сергеевки, в результате чего был полностью уничтожен целый подъезд многоэтажного жилого дома. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

В ту роковую ночь в Сергеевке погибли 22 человека – 16 в многоэтажке и 5 на базах отдыха. Среди погибших был 11-летний мальчик. 39 пострадавших госпитализировали. Еще одна женщина скончалась в больнице через несколько дней.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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