У Сергіївці знову почнуть ремонтувати зруйновану ракетою дев’ятиповерхівку

Інформація про це розміщена на майданчику держзакупівель Prozorro.

4 грудня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала договір з одеським приватним підприємством “Диск-Юг” на проведення капітального ремонту дев’ятиповерхівки у селищі Сергіївка, яку в ніч проти 1 липня 2022 року зруйнувала російська ракета.

Вартість реконструкції – 73 млн. 550 тис. грн.

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Зазначається, що з початком відновлювальних робіт у пошкодженій дев’ятиповерхівці виявлено цілий комплекс раніше не врахованих обсягів робіт, потреба в яких з’явилася у зв’язку з осіданням будівлі після ракетного удару, розчищенням зруйнованих конструкцій перекриттів, стін, перегородок, неможливістю потрапити до закритих квартир для визначення обсягів. будівельних робіт

Проект відновлення було відкориговано, зокрема:

Фахівці дійшли висновку, що існуючі ліфти у трьох під’їздах житлової будівлі відпрацювали термін служби, обладнання їх фізично та морально застаріло. Тому потрібна повна заміна обладнання ліфтів.

Також необхідно замінити мережі водопроводу та каналізації, сантехнічне обладнання у квартирах, доступ до яких раніше був неможливий з різних причин.

При ремонті необхідно забезпечити доступність будинку для маломобільних осіб – біля входу до під’їзду третьої секції будинку обладнають пандус.

Усі роботи мають бути завершені протягом 2024 року.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року вночі ворог завдав удару трьома ракетами типу Х-22 по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району. Одна з них потрапила до дев’ятиповерхового будинку в центрі Сергіївки, внаслідок чого було повністю знищено цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи пошкоджено 105.