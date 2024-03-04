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В родной город на щите вернулся защитник из Одесской области

В родной город на щите вернулся защитник из Одесской области

В понедельник, 4 марта, в Килии Одесской области в последний путь проведут Дениса Ногая, который погиб защищая Украину и каждого из нас. Воину было 39 лет.

Об этом сообщил мэр Килии Вячеслав Чернявский.

Житель Килии, стрелок-помощник гранатометчика 2 мотопехотного отделения 2 мотопехотного взвода 1 мотопехотной роты солдат Денис Ногай погиб во время минометного обстрела вблизи Первомайского Покровского района Донецкой области.

Защитника проведут в последний путь в понедельник, 4 марта.

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В 10:00 траурная процессия выдвинется из дома погибшего и пройдет по улицам Килии.

В 11 состоится прощание с Героем в Свято-Николаевском храме.

Местных жителей просят присоединится к живому коридору от городского парка до ул. Татарбунарская, склонив колени вдоль маршрута похоронной процессии.

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