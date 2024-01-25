Отец пятерых детей из одесского пригорода погиб в бою на Херсонщине

Во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении погиб житель села Иличанка Красносельской громады Игорь Александрович Горлов.
Об этом сообщили на facebook-странице Красносельской громады.
Украинский защитник погиб 16 января 2024 года. Ему навсегда останется 40 лет.
Погибший Игорь Горлов до последнего момента исполнял свой военный долг на передовом рубеже обороны Украины в Херсонской области.
Как сообщили в громаде, погибший герой мечтал дожить до Победы и отпраздновать ее со своей большой семьей. Но судьба распорядилась по другому.
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У павшего на войне защитника осталась жена и пятеро детей.
Сочувствуем и скучаем вместе с родным и близким погибшего, —
написали слова скорби родным и близким Игоря.
О дате и времени прощания с погибшим героем в громаде сообщат позже.