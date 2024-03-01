Два города Одесской области прощаются с погибшим на войне защитником

Об этом сообщает Татарбунарский горсовет.

Василий Унгурян родился в Татарбунарах, но жил с семьей в Измаиле.

Жена и две дочери ждали и верили до последнего. Но, к сожалению, произошло худшее. На днях, после восьми месяцев поисков, семья получила известие о гибели мужа и отца.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Низко склоняем голову в скорби и разделяем жгучую боль утраты. Вечная память и уважение воину-защитнику!», — написали земляки.

Защитник героически погиб 9 июня 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области.

Сегодня Василия Унгуряна в последний раз везут домой, в Измаил. Его путь будет пролегать через родной город. Жители Татарбунар собираются на центральной улице, чтобы провести в последний путь своего земляка.

Живым коридором встретят защитника и в Измаиле, где 2 марта Василий Унгурян будет похоронен.