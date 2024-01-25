Одесщина в трауре: война забрала троих Защитников, среди них — известный спортсмен

Прощание с известным каноистом, Защитником Украины Ярославом Билинским состоится 26 января в Измаиле по адресу: 3-й переулок Шевченко, дом. 12а. Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Заместитель начальника пограничного заставы по персоналу пограничной комендатуры быстрого реагирования, старший лейтенант Ярослав Николаевич Билинский мужественно защищал украинскую землю от российских оккупантов с 2014 года, участвовал в Антитеррористической операции, служил в пункте пропуска «Довжанский».

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С 2024 года в составе пограничной комендатуры быстрого реагирования выполнял задачи по отражению вооруженной агрессии россии в зоне активных боевых действий в пределах Сватовского района Луганской области.

Он должен стать чемпионом мира по гребле на каноэ – за свою спортивную карьеру получил более полусотни медалей разного достоинства и множество грамот, был мастером спорта и неоднократным чемпионом Украины. Но когда на украинскую землю пришла война, Ярослав Билинский пошел защищать Родину.

«Война догнала его дома, во время отпуска…», — сообщил мэр Измаила.

Ярослав Николаевич Билинский будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище.

В субботу, 27 января, Лиманская громада проведет в последний путь Защитника Украины Симаченко Геннадия Викторовича. Об этом сообщает глава Лиманской громады Василий Резниченко.

Машина с погибшим заедет на территорию громады в 9:15 и проедет через села Заречное, Новоселица, Траповка, Лиман и Приморское.

Печальную весть с фронта получили также жители Балтской громады. На щите возвращается в родное село Белино защитник Украины Юрий Шаповал.

В пятницу, 26 января, в 11.45 Героя встретят живым коридором.

Прощание с воином состоится завтра в 12.00 возле Аллеи Славы. В громаде будет объявлен день траура.

Вечная память и вечная слава Героям!