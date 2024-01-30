Предприниматель из Одессы представлен к высокой награде посмертно

Об этом сообщили в 122 отдельной бригаде ТрО.

Командир стрелкового взвода старший лейтенант Михаил Милициян с позывным «Шериф» в прошлом водолаз-глубоководник, имел высшее военное образование. Был успешным предпринимателем и удачно развивал собственный бизнес. Михаил Васильевич в свое время волонтерил, а также был десятником одесской самообороны.

С началом полномасштабной войны добровольно стал на защиту своей страны в составе 122-ой отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Воин погиб 2 января 2024 года, когда личный состав его подразделения удерживал плацдарм на левом берегу Днепра.

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Старший лейтенант Михаил Милициян пожертвовал своей жизнью ради сохранения жизней личного состава. Во время выполнения боевого задания на южном направлении в составе тактической группы, 1 января 2024 года, воин получил осколочные ранения. На следующий день, во время эвакуации раненых, лодка, в которой находился Михаил Васильевич попал под артиллерийский обстрел. Военный получил тяжелые огнестрельные осколочные ранения несовместимые с жизнью.

«Это был истинный командир, который пользовался безоговорочным авторитетом у своих подчиненных», — говорят побратимы погибшего.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, и другие лица за безупречное выполнение воинского и служебного долга, проявленную при этом доблесть и честь.