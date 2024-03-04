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У рідне місто на щиті повернувся захисник з Одеської області

У рідне місто на щиті повернувся захисник з Одеської області

У понеділок, 4 березня, в Кілії Одеської області в останню путь проведуть Дениса Ногая, який загинув, захищаючи Україну і кожного з нас. Воїну було 39 років.

Про це повідомив мер Кілії В’ячеслав Чернявський.

Житель Кілії, стрілець-помічник гранатометника 2 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти солдат Денис Ногай загинув під час мінометного обстрілу поблизу Первомайського Покровського району Донецької області.

Захисника проведуть в останню путь у понеділок, 4 березня.

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О 10:00 траурна процесія рушить із будинку загиблого та пройде вулицями Кілії.

Об 11 відбудеться прощання з Героєм у Свято-Миколаївському храмі.

Місцевих жителів просять долучитися до живого коридору від міського парку до вул. Татарбунарської, схиливши коліна вздовж маршруту похоронної процесії.

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