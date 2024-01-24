Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб молодой доброволец из Одесской области

На фронте погиб молодой доброволец из Одесской области

На войне погиб житель Петропавловской громады Белгород-Днестровского района 24-летний Александр Чихичин. Он, не имея опыта службы в армии, встал на защиту Родины.

Об этом сообщили на facebook-странице Петропавловской громады.

В сообщении говорится, что Александр погиб 21 января возле села Работино Запорожской области.

Погибший герой был самым молодым сыном многодетной семьи. Родился Саша 24 апреля 1999 года в селе Петропавловка, где и учился в местной школе.

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Александр не служил в армии, но с самого начала российского вторжения вступил в территориальную оборону г. Одессы.

Молодой и оптимистично настроенный Саша верил в Победу и сам с оружием в руках ее приближал, —

написали в громаде.

О дате и времени прощания с погибшим героем жителей сообщат позже.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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