На фронте погиб молодой доброволец из Одесской области

На войне погиб житель Петропавловской громады Белгород-Днестровского района 24-летний Александр Чихичин. Он, не имея опыта службы в армии, встал на защиту Родины.
Об этом сообщили на facebook-странице Петропавловской громады.
В сообщении говорится, что Александр погиб 21 января возле села Работино Запорожской области.
Погибший герой был самым молодым сыном многодетной семьи. Родился Саша 24 апреля 1999 года в селе Петропавловка, где и учился в местной школе.
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Александр не служил в армии, но с самого начала российского вторжения вступил в территориальную оборону г. Одессы.
Молодой и оптимистично настроенный Саша верил в Победу и сам с оружием в руках ее приближал, —
написали в громаде.
О дате и времени прощания с погибшим героем жителей сообщат позже.