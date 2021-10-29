В поселке под Одессой полыхало кафе (фото)

Сегодня утром, 29 октября, в поселке Овидиополе под Одессой спасатели тушили пожар в кафе.
По сообщению областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), загорелась крыша одноэтажного здания кафе «Селена».
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Огонь повредил кровлю здания и бытовые помещения котельной.
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Спасателям удалось не допустить огню распространиться по всей площади здания.
Погибших и пострадавших нет.
Предварительной причиной пожара в ГСЧС назвали неправильное устройство твердотопливного котла.