В поселке под Одессой полыхало кафе (фото)

Готовимся: в Одессе по Пантелеймоновской скоро не будут курсировать три трамвайных маршрута (фото) Мы снова на еще одном горячем участке у Привоза: на квартале Преображенской – от Новощепного ряда до улицы Пантелеймоновской. Здесь уже заметны перемены: время бурных “раскопок” прошло, дорога выровнена. Но, как недавно стало известно, скоро грядут очередные сложности, связанные с ремонтом этого участка. ПОДРОБНЕЕ

Под Одессой мальчика увезли в больницу с пикой в боку: подробности 27 октября 2021 г. в селе Корсунцы 12 летний мальчик упал на пики забора. Чтобы не вызвать кровотечения, в больницу его доставили прямо с фрагментом забора в теле. ПОДРОБНЕЕ