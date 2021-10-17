При сжигании мусора на собственном дворе, в результате нарушения правил пожарной безопасности, получил ожоги 27-летний житель села Троицкое Одесского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Мужчина обгорел, когда жег мусор

Это событие произошло вечером 15 октября. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении городской больницы. Пожар был ликвидирован неравнодушными соседями водой из ведер.

Несмотря на предостережения спасателей, в результате сжигания сухой растительности и пожнивных остатков, разведение костров на открытой местности растет количество пожаров в природных экосистемах. Только в октябре произошло 270 таких пожаров!

В Николаевке и Кучурганах горела «земля»

15 октября, в 14 часов в Службу спасения поступило сообщение о возгорании сухой травы и кустарника за пределами поселка Николаевка Березовского района.

Спасателям 29-й Государственной пожарно-спасательной части понадобилось почти 2 часа для ликвидации пожара. Огнем уничтожена сухая растительность на площади 1 га. 16 октября, утром, произошло возгорание кустарника и сухой растительности за пределами села Кучурган Раздельнянского района. Пожар ликвидирован спасателями 32-й Государственной пожарно-спасательной части в 12:00 на площади 1,5 га. Вероятными причинами этих пожаров является неосторожное обращение людей с огнем.

Итак, чтобы предотвратить пожары в природных экосистемах, спасатели призывают соблюдать следующие правила:

не разводите открытый огонь возле лесной зоны;

не оставляйте окурки и спички на сухой травянистой подстилке;

категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки;

не разводите костер в непосредственной близости от домов или хозяйственных построек;

не оставляйте без присмотра разгоряченные костра и не позволяйте детям разводить костры;

при сильных порывах ветра не разжигайте костер;

оставляя место отдыха, обязательно погасите огонь водой или песком до полного прекращения горения или тления.

Будьте сознательными и ответственными. В случае, если вы заметили возгорание на открытых территориях, немедленно сообщите в Службу спасения 101, — призывают в ГСЧС.