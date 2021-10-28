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Выпал за борт и пропал: в порту Рени ищут боцмана сухогруза (фото)

Выпал за борт и пропал: в порту Рени ищут боцмана сухогруза (фото)

В Одесской области спасатели и водолазы ищут пропавшего боцмана – мужчина упал за борт сухогруза и исчез.

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Как сообщает областное управление ГСЧС, инцидент произошел сегодня днем, 28 октября, в порту города Рени. 41-летний мужчина, боцман судна, упал с борта сухогруза “Рапстеп” и пропал без вести.

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Сообщается, что водолазная служба и спасатели ведут поиски пропавшего человека.

в порту Рени ищут пропавшего боцмана2

в порту Рени ищут пропавшего боцмана3

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Фото с Facebook-страницы управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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