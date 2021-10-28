Выпал за борт и пропал: в порту Рени ищут боцмана сухогруза (фото)

Под Одессой мальчика увезли в больницу с пикой в боку: подробности 27 октября 2021 г. в селе Корсунцы 12 летний мальчик упал на пики забора. Чтобы не вызвать кровотечения, в больницу его доставили прямо с фрагментом забора в теле. ПОДРОБНЕЕ

Октябрь по-одесски: красивая осень в парке Горького (фоторепортаж) В Одессе конец октября – самый разгар осени. Корреспондент “Одесской жизни” прогулялась по парку Горького и запечатлела для вас краски этой прекрасной поры. ПОДРОБНЕЕ