Выпал за борт и пропал: в порту Рени ищут боцмана сухогруза (фото)

В Одесской области спасатели и водолазы ищут пропавшего боцмана – мужчина упал за борт сухогруза и исчез.
Как сообщает областное управление ГСЧС, инцидент произошел сегодня днем, 28 октября, в порту города Рени. 41-летний мужчина, боцман судна, упал с борта сухогруза “Рапстеп” и пропал без вести.
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Сообщается, что водолазная служба и спасатели ведут поиски пропавшего человека.
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Фото с Facebook-страницы управления ГСЧС в Одесской области