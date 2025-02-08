Об этом сообщили в Южненской городской территориальной громаде.

В громаде рассказали, что Сергей Майстренко работал механизатором в порту «Южный». Он также был участником боевых действий: с марта 2022-го по январь 2023 гожа проходил военную службу в должности водителя отделения инженерной разведки группы инженерного обеспечения в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода и мужественно стоял на защите Украины от российских оккупантов.

В этом году Сергею Майстренко могло бы исполниться 40 лет. У него остались жена и двое детей.

Церемония прощания состоится в Пивденном на площади Победы. Начало – в 10:00.

Напомним, вечером в среду 5 февраля российские террористы атаковали авиационной ракетой Одесский район. Под ударом оказался город Пивденный. Пострадали 11-этажный недостроенный дом, а также расположенные рядом минимаркет и кафе. Погиб один человек, еще один сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. В момент «прилета» оба мужчины случайно проходили рядом с домом.

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