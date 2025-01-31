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Как сообщили в громаде Пивденного, лейтенант ВСУ, помощник начальника службы наземных систем вооружения логистики Дмитрий зорин погиб 27 января 2025 года вблизи населенного пункта Кочеток Харьковской области. Ему было 31 год.

Дмитрий Зорин

31 января в громаде объявлено Днем траура. В соответствии с этим, на домах и сооружениях громады будут приспущены государственные флаги.

В 10:00 память военнослужащего почтят минутой молчания. 

Место и время прощания остаются конфиденциальными.

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