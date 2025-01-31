Как сообщили в громаде Пивденного, лейтенант ВСУ, помощник начальника службы наземных систем вооружения логистики Дмитрий зорин погиб 27 января 2025 года вблизи населенного пункта Кочеток Харьковской области. Ему было 31 год.

31 января в громаде объявлено Днем траура. В соответствии с этим, на домах и сооружениях громады будут приспущены государственные флаги.

В 10:00 память военнослужащего почтят минутой молчания.

Место и время прощания остаются конфиденциальными.

Читайте также: