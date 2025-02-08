Про це повідомили у Южненській міській територіальній громаді.

У громаді розповіли, що Сергій Майстренко працював механізатором у порту «Південний». Він також був учасником бойових дій: з березня 2022-го по січень 2023 року гожа проходив військову службу на посаді водія відділення інженерної розвідки групи інженерного забезпечення у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу і мужньо стояв на захисті України від російських окупантів.

Цього року Сергію Майстренку могло б виповнитись 40 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Церемонія прощання відбудеться у Південному на площі Перемоги. Початок о 10:00.

Нагадаємо, увечері в середу 5 лютого російські терористи атакували авіаційною ракетою Одеський район. Під ударом опинилося місто Південне. Постраждали 11-поверховий недобудований будинок, а також розташовані поряд мінімаркет та кафе. Загинула одна людина, ще одна зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані. У момент «прильоту» обидва чоловіки випадково проходили поряд із будинком.

Читайте також: