По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина. Местные паблики сообщают, что ему оторвало ногу и голову.

Еще один мужчина получил ранения и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. В момент прилета оба случайно проходили рядом с домом.

На месте работают экстренные службы.

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