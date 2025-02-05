По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина. Местные паблики сообщают, что ему оторвало ногу и голову.
Еще один мужчина получил ранения и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. В момент прилета оба случайно проходили рядом с домом.
На месте работают экстренные службы.
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