Об этом сообщили в Беляевском городском совете.
“Станислав до последнего вздоха остался преданным Военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость 25 февраля 2024 года”, — говорится в сообщении.
Похоронят Станислава Викторовича Луковца в Беляевке, на Аллее Славы, 8 февраля.
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