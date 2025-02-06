Потери на войне
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Об этом сообщили в Беляевском городском совете.

“Станислав до последнего вздоха остался преданным Военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость 25 февраля 2024 года”, — говорится в сообщении.

Станислав Луковец

Похоронят Станислава Викторовича Луковца в Беляевке, на Аллее Славы, 8 февраля.

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