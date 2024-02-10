«В першу чергу ЗСУ»: у здания одесской мэрии прошла очередная акция

Напомним, цель данного мероприятия более чем благородная: одесситы стремятся достучаться до местных властей с просьбой отменить несвоевременные в дни войны тендеры, а миллионы бюджетных средств, выделяемых на ремонты, озеленение и прочее направить на нужны наших защитников, которым эти деньги сейчас намного нужнее.

Вот и сегодня, как метко выразилась одна из участниц акции, кучка людей отчаянно пытались усилить безопасность наших защитников.

Люди с плакатами «Гроші на ЗСУ», «Корупція вбиває» и прочими подобного содержания не устают громко скандировать: «В першу чергу ЗСУ!».

Напомним, акцию у мэрии Одессы (также известную под названием «Кофе на Думской»), которая проходит каждую субботу, инициировала в августе 2023 года известная одесская волонтер и общественница, глава БФ «Корпорация монстров», Екатерина Ножевникова.

Сначала волонтер заявила, что выйдет на одиночный пикет если многомиллионный тендер на ремонт Киевского райсуда не отменят.

Позже к Ножевниковой присоединились неравнодушные горожане.

25 ноября 2023 года Ножевникова сообщила о решении прекратить митинговать под мэрией в связи с тем, что депутаты в конечном итоге выполнили ее требование.

Тем не менее, некоторые самые стойкие одесситы все же продолжают собираться на Думской каждую субботу.