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«В першу чергу ЗСУ»: у здания одесской мэрии прошла очередная акция

«В першу чергу ЗСУ»: у здания одесской мэрии прошла очередная акция

Ежесубботние акции у здания одесской мэрии на Думской площади продолжаются уже более полугода и за это время успели стать своего рода ритуалом для некоторых горожан. Не стала исключением и сегодняшняя суббота, 10 февраля 2024 года.

Напомним, цель данного мероприятия более чем благородная: одесситы стремятся достучаться до местных властей с просьбой отменить несвоевременные в дни войны тендеры, а миллионы бюджетных средств, выделяемых на ремонты, озеленение и прочее направить на нужны наших защитников, которым эти деньги сейчас намного нужнее.

Вот и сегодня, как метко выразилась одна из участниц акции, кучка людей отчаянно пытались усилить безопасность наших защитников.

Виктория Кучурка - участница акции у мэрии Одессы

Люди с плакатами «Гроші на ЗСУ», «Корупція вбиває» и прочими подобного содержания не устают громко скандировать: «В першу чергу ЗСУ!».

Напомним, акцию у мэрии Одессы (также известную под названием «Кофе на Думской»), которая проходит каждую субботу, инициировала в августе 2023 года известная одесская волонтер и общественница, глава БФ «Корпорация монстров», Екатерина Ножевникова.

Сначала волонтер заявила, что выйдет на одиночный пикет если многомиллионный тендер на ремонт Киевского райсуда не отменят.

Позже к Ножевниковой присоединились неравнодушные горожане.

25 ноября 2023 года Ножевникова сообщила о решении прекратить митинговать под мэрией в связи с тем, что депутаты в конечном итоге выполнили ее требование.

Тем не менее, некоторые самые стойкие одесситы все же продолжают собираться на Думской каждую субботу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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