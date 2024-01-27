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«Деньги на фронт»: одесситы снова собирались возле мэрии на Думской (фоторепортаж)

«Деньги на фронт»: одесситы снова собирались возле мэрии на Думской (фоторепортаж)

Одесситы продолжают напоминать местным властям, куда нужно направлять деньги. Не стала исключением и сегодняшняя суббота, 27 января 2024: у здания мэрии города на Думской площади состоялась очередная акция. Ее участники настаивают на том, чтобы миллионы бюджетных средств были направлены не на неуместные в дни войны ремонты, а на помощь нашей армии.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

«Конечно, на первый взгляд это неравное противостояние. С одной стороны, мощный и опытный бюрократический аппарат, с другой – неравнодушные люди, которые верят, что активная гражданская позиция во время войны сможет победить цинизм и вседозволенность. Но только от нас зависит результат от нашей активной и солидарной поддержки армии»,

– отмечается в публикации.

Участники акции с плакатами громко скандировали: «Деньги на фронт!»

На сегодняшнем мероприятии побывала и наша корреспондент. Вот несколько фотомгновений:

Субботняя акция в Одессе

На акцию собрались самые стойкие одесситы

Акция протеста в Одессе, 27 января 2024

Акция в Одессе, минута молчания

Традиционная Минута молчания в память о павших защитниках Украины

Участники субботней акции в Одессе

Напомним, акция у одесской мэрии проходит каждую субботу с августа 2023 года. Ее инициировала глава БФ «Корпорация монстров», известная одесская волонтер и общественница Екатерина Ножевникова.

25 ноября 2023 года Ножевникова решила прекратить митинговать под зданием одесской мэрии, объяснив это тем, что в конечном итоге депутаты выполнили требование, с которого и начались акции протеста, а именно – на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 106 миллионов гривен на ремонт Киевского районного суда Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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