«Деньги на фронт»: одесситы снова собирались возле мэрии на Думской (фоторепортаж)

Одесситы продолжают напоминать местным властям, куда нужно направлять деньги. Не стала исключением и сегодняшняя суббота, 27 января 2024: у здания мэрии города на Думской площади состоялась очередная акция. Ее участники настаивают на том, чтобы миллионы бюджетных средств были направлены не на неуместные в дни войны ремонты, а на помощь нашей армии.
Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».
«Конечно, на первый взгляд это неравное противостояние. С одной стороны, мощный и опытный бюрократический аппарат, с другой – неравнодушные люди, которые верят, что активная гражданская позиция во время войны сможет победить цинизм и вседозволенность. Но только от нас зависит результат от нашей активной и солидарной поддержки армии»,
– отмечается в публикации.
Участники акции с плакатами громко скандировали: «Деньги на фронт!»
На сегодняшнем мероприятии побывала и наша корреспондент. Вот несколько фотомгновений:
Напомним, акция у одесской мэрии проходит каждую субботу с августа 2023 года. Ее инициировала глава БФ «Корпорация монстров», известная одесская волонтер и общественница Екатерина Ножевникова.
25 ноября 2023 года Ножевникова решила прекратить митинговать под зданием одесской мэрии, объяснив это тем, что в конечном итоге депутаты выполнили требование, с которого и начались акции протеста, а именно – на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 106 миллионов гривен на ремонт Киевского районного суда Одессы.
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