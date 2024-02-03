Новости Одессы и Одесской области

«Миллионы на дроны» и «деньги на фронт»: у одесской мэрии прошла очередная акция протеста (фоторепортаж)

«Миллионы на дроны» и «деньги на фронт»: у одесской мэрии прошла очередная акция протеста (фоторепортаж)

Сегодня суббота – а значит время ставшей традиционной акции на Думской площади в Одессе. Ее участники уверены: тендеры на ремонты, озеленение и прочие безусловно необходиые в мирное время вещи неуместны в дни войны.

По сравнению с прошлогодними подобными акциями, сегодняшнее мероприятие собрало не так уж много человек. Но, как водится, остались лишь самые стойкие.

Люди с плакатами антикоррупционного содержания громко скандировали: «Миллионы на дроны!» и «Ні безглуздим тендерам!»

«Протестующие у мэрии все равно уверены, что их голос будет услышан и власти начнут распределять финансирование в пользу ВСУ»,

– комментирует происходящее возле мэрии Телеграм-канал «Одеське життя».

На мероприятии (тоже по уже сложившейся традиции) побывала и наша корреспондент:

Акция протеста в Одессе 3 февраля 2024-2

Акция протеста в Одессе 3 февраля 2024-3

Акция протеста в Одессе 3 февраля 2024-4

Акция протеста в Одессе 3 февраля 2024-5

Напомним, каждую субботу одесситы продолжают напоминать местным властям, куда нужно направлять бюджетные средства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области отменили неуместные многотысячные тендеры на ремонт тротуаров и остановок, а также на закупку продуктов питания в одной из громад по завышенным ценам.

Фото Виктории Кучурки

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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