«Миллионы на дроны» и «деньги на фронт»: у одесской мэрии прошла очередная акция протеста (фоторепортаж)

По сравнению с прошлогодними подобными акциями, сегодняшнее мероприятие собрало не так уж много человек. Но, как водится, остались лишь самые стойкие.

Люди с плакатами антикоррупционного содержания громко скандировали: «Миллионы на дроны!» и «Ні безглуздим тендерам!»

«Протестующие у мэрии все равно уверены, что их голос будет услышан и власти начнут распределять финансирование в пользу ВСУ»,

– комментирует происходящее возле мэрии Телеграм-канал «Одеське життя».

На мероприятии (тоже по уже сложившейся традиции) побывала и наша корреспондент:

Напомним, каждую субботу одесситы продолжают напоминать местным властям, куда нужно направлять бюджетные средства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области отменили неуместные многотысячные тендеры на ремонт тротуаров и остановок, а также на закупку продуктов питания в одной из громад по завышенным ценам.

Фото Виктории Кучурки