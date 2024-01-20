«Миллионы на дроны»: возле одесской мэрии прошла очередная акция самых стойких (видео)

Сегодня, в субботу, 20 января 2024 года, возле здания мэрии Одессы на Думской площади состоялась очередная акция против неуместных в дни войны многомиллионных закупок.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».
Стоит отметить, что, в отличие от прошлогодних акций, сегодняшнее мероприятие было немногочисленным. Можно сказать, митинговать вышли самые стойкие одесситы. И они продолжали требовать от городских властей справедливого распределения финансов и отмены сомнительных тендеров.
Учатники акции скандировали: «Життя захисникам!» и «Миллионы на дроны!».
Как сообщалось, 25 ноября 2023 года организатор акции, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова решила прекратить митинговать под зданием одесской мэрии, объяснив это тем, что в конечном итоге депутаты выполнили требование, с которого и начались акции протеста, а именно – на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 106 миллионов гривен на ремонт Киевского районного суда Одессы.
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