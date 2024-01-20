Новости Одессы и Одесской области

«Миллионы на дроны»: возле одесской мэрии прошла очередная акция самых стойких (видео)

«Миллионы на дроны»: возле одесской мэрии прошла очередная акция самых стойких (видео)

Сегодня, в субботу, 20 января 2024 года, возле здания мэрии Одессы на Думской площади состоялась очередная акция против неуместных в дни войны многомиллионных закупок.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

Стоит отметить, что, в отличие от прошлогодних акций, сегодняшнее мероприятие было немногочисленным. Можно сказать, митинговать вышли самые стойкие одесситы. И они продолжали требовать от городских властей справедливого распределения финансов и отмены сомнительных тендеров.

Учатники акции скандировали: «Життя захисникам!» и «Миллионы на дроны!».

Как сообщалось, 25 ноября 2023 года организатор акции, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова решила прекратить митинговать под зданием одесской мэрии, объяснив это тем, что в конечном итоге депутаты выполнили требование, с которого и начались акции протеста, а именно – на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 106 миллионов гривен на ремонт Киевского районного суда Одессы.

Еще новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить