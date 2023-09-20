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В память о погибшем защитнике в Одесской области высадят сотню саженцев пионов (фото)

В память о погибшем защитнике в Одесской области высадят сотню саженцев пионов (фото)

В Доброславе высадят сотню древовидных пионов. Саженцы растений подарил громаде отец погибшего на войне воина 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода Бориса Айзенберга.

Об этом сообщили в пресс-службе Доброславской громады.

100 кустов древовидных пионов передал Доброславской громаде отец погибшего военного Борис Григорьевич Айзенберг. Выращивание растений, создание прекрасных парковых зон, ландшафтный дизайн – это любимое дело всей жизни семьи Айзенбергов.

Півонії в память про Бориса Айзенберга

Голова Доброславской громады рассказала, что в память о Герое, на Аллее Дружбы в Доброславе растут подаренные погибшим Борисом катальпы. А теперь будут расти и пионы.

Благодарность и низкий поклон Борису Григорьевичу и его жене Наталье, которые воспитали такого Сына, –

поблагодарила родителей воина голова громады Людмила Прокопечко.

Напомним, что погиб Борис Айзенберг 13 июля 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Борис Айзенберг

В мирной жизни «Борисович» был ландшафтным дизайнером, занимался строительством и разведением декоративных пород деревьев в собственном дендрарии. А уже на фронте собирал гербарий и рисовал акварели цветов на ящиках из-под боекомплекта.

Акварелі у виконанні Бориса Айзенберга

В Одессе произрастают тысячи деревьев из питомника Бориса Айзенберга, в том числе перед Одесским художественным музеем. А растущие возле киевской Оперы сакуры тоже приехали из-под Одессы, из дендрария из Фонтанки, принадлежавшего «Борисовичу».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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