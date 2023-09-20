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В пам’ять про загиблого захисника на Одещині висадять сотню саджанців півоній (фото)

В пам’ять про загиблого захисника на Одещині висадять сотню саджанців півоній (фото)

У Доброславі висадять сотню деревоподібних півоній. Саджанці рослин подарував громаді батько загиблого на війні воїна 28-ї ОМБ імені Лицарів Зимового Походу Бориса Айзенберга.

Про це повідомили у пресслужбі Доброславської громади.

100 кущів деревоподібних півоній передав Доброславській громаді батько загиблого військового Борис Григорович Айзенберг. Вирощування рослин, створення прекрасних паркових зон, ландшафтний дизайн — це улюблена справа всього життя сім’ї Айзенбергів.

Півонії в память про Бориса Айзенберга

Голова Доброславської громади розказала, що в пам’ять про Героя, на Алеї Дружби в Доброславі зростають подаровані загиблим Борисом катальпи. А тепер зростатимуть і півонії.

Подяка та низький уклін Борису Григоровичу та його дружині пані Наталі, які виховали такого Сина, –

подякувала батькам воїна голова громади Людмила Прокопечко.

Нагадаємо, що загинув Борис Айзенберг 13 липня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Борис Айзенберг

У мирному житті «Борисович» був ландшафтним дизайнером, займався будівництвом та розведенням декоративних порід дерев у власному дендрарії. А вже на фронті збирав гербарій і малював акварелі квітів на ящиках з-під боєкомплекту.

Акварелі у виконанні Бориса Айзенберга

В Одесі ростуть тисячі дерев з розплідника Бориса Айзенберга, в тому числі перед Одеським художнім музеєм. А сакури, що ростуть біля київської Опери, теж приїхали з-під Одеси, із дендрарію з Фонтанки, який належав «Борисовичу».

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