Военные моряки из Одессы прошли курс обучения в США

Военные моряки из Одессы прошли 10-недельный курс подготовки на Военно-морского флота США в Балтиморе.

Туда их отправили в январе для обучения управлению и обслуживанию патрульных катеров типа “Айленд”.

Катера, на которых обучались моряки, отправят в Украину, сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сейчас в Украине работает уже два «Айленда» и еще три катера прибудут в ближайшее время.