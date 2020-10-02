Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области открыли базу ВМС Украины

В Одесской области открыли базу ВМС Украины

В Южном Одесской области открыли новую базу ВМС Украины. 

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На ней будут стоять патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск», пишет “Думская“.

Катера были введены в состав ВМСУ в ноябре прошлого года и получены как военная помощь от США. В следующем году ожидается поставка еще трех таких единиц.

Сейчас катера стоят на причале Украинского научного центра экологии моря. Но для них планируют закупить плавучий причал, способный принять четыре катера типа «Айленд», «Гюрза-М» и другие катера. Док будут делать на заводе “Паллада” в Херсоне.

Напомним, что коронавирус проник на флагманский корабль ВМС Украины.

 

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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