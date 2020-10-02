В Одесской области открыли базу ВМС Украины

На ней будут стоять патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск», пишет “Думская“.

Катера были введены в состав ВМСУ в ноябре прошлого года и получены как военная помощь от США. В следующем году ожидается поставка еще трех таких единиц.

Сейчас катера стоят на причале Украинского научного центра экологии моря. Но для них планируют закупить плавучий причал, способный принять четыре катера типа «Айленд», «Гюрза-М» и другие катера. Док будут делать на заводе “Паллада” в Херсоне.

Напомним, что коронавирус проник на флагманский корабль ВМС Украины.