Американский корабль с двумя военными катерами прибыл в Одессу

Грузовой корабль Ocean Freedom, который везет на своем борту два бывших патрульных катера Службы береговой охраны США для ВМС Украины, в понедельник прибыл в порт Одессы.

На корабле размещены списанные патрульные корабли Службы береговой охраны США Drummond и Cushin постройки 80-х годов прошлого века, сообщает “Интерфакс-Украина”. Их переименовали в “Славянск” ” (P191) и “Старобельск” (P190).

Ранее интернет-издание “Украинский милитарный портал” сообщало со ссылкой на собственные источники, что в первой половине октября они были загружены на сухогруз в Балтиморе. Доставка таким способом в Украину является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые: ранее катера этого типа так же доставлялись из США в Грузию и Пакистан.

Напомним, 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии пятого президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи двух катеров класса “Island” (“Айленд”) ВМС Украины.

Подготовка украинских экипажей этих катеров сначала проходила в Украине, после этого 32 моряка были отправлены в США для прохождения десятинедельного курса подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) город Линтикум (США). 15 сентября их подготовка завершилась.

Катера класса “Island” в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой “Zodiak Hurricane 540”.

По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.

Фото: Marinе Traffic, 7 канал