В Одесі моряків навчатимуть керувати патрульними катерами класу «Айленд»

Про це повідомляє Армія.Інформ.

У Вербувальному центрі ВМС ЗС України наразі триває набір кандидатів з-поміж військовослужбовців та військовозобов’язаних запасу на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу «Айленд».

Отже, формуються нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів Берегової охорони США, які наступного року ввійдуть до бойового складу ВМС ЗС України.

Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення ухвалюватимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах та суднах забезпечення національного флоту.

Після завершення формування екіпажів на базі Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія» розпочнеться курс із поглибленого вивчення англійської мови. Передбачається, що крім вивчення іноземної мови, особовий склад пройде посилену підготовку на базі Навчального центру ВМС ЗС України. Моряки вдосконалюватимуть штурманську підготовку, підготовку в питаннях із боротьби за живучість, тренуватимуться на сучасних навчально-тренажерних комплексах та вивчатимуть матеріальну частину катерів класу «Айленд».

Після завершення мовної підготовки в Одесі військові моряки вирушать для проведення подальшого навчання в м. Балтимор (США), де за планом відбуватиметься теоретична та практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море безпосередньо на борту катерів класу «Айленд». Надалі ці катери передислокують до України.

Фото: Армія.Інформ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.