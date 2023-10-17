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В Одессу приедет глава Православной Церкви Украины Епифаний для освящения нового храма

В Одессу приедет глава Православной Церкви Украины Епифаний для освящения нового храма

20 и 21 октября в Одессу приедет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний для освящения крестов собора. Также проведет встречи с верующими и военными.

Об этом сообщили в Одесской епархии Православной Церкви Украины.

В сообщении говорится, что в пятницу, 20 октября 2023 года, в 15 часов Блаженнейший Владыка возглавит торжественное освящение крестов на обновленные купола собора Рождества Христова города Одессы, расположенного на улице Пастера, 5.

Кроме того, в епархии сообщается, что Предстоятель Православной Церкви Украины проведет ряд встреч в Одессе с верующими и военными — украинскими защитниками.

А в субботу, 21 октября, Митрополит Епифаний возглавит праздничное богослужение, во время которого будет освящен новый храм в с. Лески на ул. Заболотного, 50 (что в пригороде Одессы). Начало освящения в 9 часов.

Приглашаем всех к совместной молитве с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви, —

написали в Одесской епархии ПЦУ.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что согласно распоряжению архиепископа Одесского и Балтского, с 1 сентября 2023 года все храмы Одесской епархии ВЦУ будут проводить богослужения по новоюлианскому календарю.

А 14 июля 2023 народные избранники проголосовали за изменение даты празднования трех праздников — Рождества Христова, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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