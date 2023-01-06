Опрос: когда одесситы празднуют Рождество?

Седьмого января некоторые украинцы, как всегда, будут отмечать Рождество Христово, однако некоторые уже начали переходить на празднование по юлианскому календарю. «Одесская жизнь» спросила одесситов, когда они отмечают Рождество и как относятся к изменению праздничных дат и запрету Московского патриархата.

Оксана: «25 декабря – это католическое Рождество. А мы православные, у нас Рождество 7 января. Запрет Московского патриархата меня не волнует. Я с ним не связана, у меня своя власть, и я ей подчиняюсь».

Ольга: «Мы второй год подряд отмечаем Рождество 25 декабря. Так решили. На самом деле сначала пост, сначала Рождество, а потом уже Новый год с холодцем и оливье. Но есть еще крестники, которые приходят к нам праздновать все же 7-го января. Я честно говоря, не верующая. Я больше отношусь к праздникам, как к народным традициям. Но я считаю, что у нас Украина, то есть, здесь должна быть и украинская церковь».

Анатолий: «Дело в том, что я не праздную Рождество – ни одно, ни другое. Я не верю в это… в эту субстанцию. Если я вообще не верю во все эти чудеса, какая разница, какой здесь будет патриархат? О чем разговор? Это просто политика».

Андрей: «Мы 25 декабря уже отметили Рождество. Но с некоторыми друзьями и крестными нашего ребенка будем отмечать еще и 7 января. Поскольку мы получили свой Томас, возможно, чтобы у нас осталась только украинская православная церковь».

Ангелина: «Я праздную Рождество 7 января, потому что я православная. Относительно запрета Московского патриархата мне печально, что нас разделяют. Я остаюсь верна той церкви, в которой была крещена».

Ирина и Мария: «Мы уже отмечали Рождество 25 декабря. И дело здесь не в православии. У нас уже была дискуссия на эту тему и читалась история. Есть два календаря, мы все знаем, юлианский и григорианский. Все православные всегда праздновали Рождество с 25-го декабря, начиная с 25-го и заканчивая 7-м января. Просто мы должны быть с людьми, которые нам помогают сейчас, в этой ситуации, и должны быть на стороне тех, кто нам протягивает руку помощи. Мы считаем, что нам нужно праздновать Рождество 25 декабря и согласны с запретом Московского патриархата. Мы за то, чтобы в Украине все оставалось только наше».

Лев, подросток: «Я буду праздновать Рождество 7 января, только в Голландии. Мы с родителями решили как минимум во время войны переехать туда. А вообще мне все равно, когда праздновать, главное, чтобы были сладости!»

Ольга: « Я понимаю, 25 декабря – это католическое Рождество, пусть будет. Но я свое Рождество привыкла отмечать 7 января, так и отмечать 7-го. Что касается Московского патриархата, я бы церковь не трогала, потому что политика – это одно, а церковь – это другое. Туда не стоит лезть».

Александр и Наталья: «В этом году мы впервые отметили Рождество 25 декабря, вместе со всем миром. Поскольку мир нам помогает, мы решили праздновать Рождество 25 декабря, как это было раньше. Сзапретом Московского патриархата мы согласны. Они нам не нужны! Чем как можно дальше от того «запоребрика», тем лучше».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как может измениться церковный календарь, и какие числа придутся праздники?

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