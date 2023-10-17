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До Одеси приїде голова Православної Церкви України Єпіфаній для освячення нового храму

До Одеси приїде голова Православної Церкви України Єпіфаній для освячення нового храму

20 і 21 жовтня до Одеси приїде Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній для освячення хрестів собору. Також проведе зустрічі з вірянами та військовими.

Про це повідомили в Одеські єпархії Православної Церкви України.

У повідомленні йдеться, що в п’ятницю, 20 жовтня 2023 року, о 15 годині Блаженнійший Владика очолить урочисте освячення хрестів на обновлені куполи собору Різдва Христового міста Одеси, який розташований на вулиці Пастера, 5.

Окрім того, в єпархії повідомляють, що Предстоятель Православної Церкви України проведе низку зустрічей в Одесі з вірянами та військовими – українськими захисниками.

А в суботу, 21 жовтня, Митрополит Епіфаній очолить святкове богослужіння під час якого буде освячено новозбудований храм у с. Ліски, на вул. Заболотного, 50 (що в передмісті Одеси). Початок освячення о 9 годині.

Запрошуємо всіх до спільної молитви з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви, –

написали в Одеській єпархії ПЦУ.

Раніше “Одеське життя” писало, що згідно з розпорядженням архієпископа Одеського і Балтського, з 1 вересня 2023 року усі храми Одеської єпархії ПЦУ будуть проводити богослужіння за новоюліанським календарем.

А 14 липня 2023 року народні обранці проголосували за зміну дати святкування трьох свят — Різдва Христового, Дня Української Державності й Дня захисників і захисниць України.

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